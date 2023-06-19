В Стокгольме запустили первый беспилотный паром под управление искусственного интеллекта

Им управляет искусственный интеллект, который собирает данные с камер, гироскопов, акселерометров, WI-Fi и GPS-модулей, а также модулей 5G и датчиков IoT.

Информация поступает в облачный сервис с помощью 5G-антенны. На крыше парома установлены солнечные батареи для зарядки аккумуляторов во время стоянки и на ходу.

Судно длиной 10 м может перевозить до 30 человек за раз. Путешествие длится 6 минут, билет стоит 35 шведских крон.

Пока паром сопровождает капитал, поскольку перемещение судна с людьми без присутствия профессионала запрещено законодательством Швеции.