Дачники рассказали, что посадить на грядки после уборки чеснока в июле

Но сажать на них можно далеко не все растения. Чеснок оставляет в почве много полезных веществ, однако угнетает бактерии.

Почва после него может быть заражена фузариозом, мучнистой росой, клещами или нематодой, поэтому ее лучше пролить водным раствором медного купороса.

Посадить на этом месте можно тыквы, кабачки, огурцы, бобовые, редис, раннюю морковь и картофель.

На бывшие чесночные грядки не стоит высаживать любой вид лука и капусту. У этих растений одинаковые болезни и вредители.