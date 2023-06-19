Дачники рассказали, как сделать компост в старой бочке за неделю

У емкости нужно убрать дно и поставить ее в удобном месте в огороде. Можно расположить бочку так, чтобы бросать в нее сорняки прямо во время прополки.
Но важно помнить, что растительная часть в емкости обязательно должна чередоваться с землей.
Постепенно сорняки и трава будут опускаться вниз и занимать место перегноя, взятого для удобрения грядок.
Использовать можно даже вынутое дно от бочки, из него получится отличная крышка. А удобрение всегда будет под рукой прямо в огороде.
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