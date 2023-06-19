Заядлый садовод перечислил важные моменты ухода за ежевичным кустом

Если у вас еще не растет ежевика, но есть желание посадить ее у себя, берите на заметку полезные советы эксперта.

Растению нужно много солнца и хорошая защита от холодного ветра. Выбирайте место для посадки так, чтобы оно было залито солнечными лучами как можно дольше в течение дня.

Рядом не должно быть объектов, дающих тень. Но лучше, чтобы поблизости была стена дома, забор, ограда, которые будут защищать растение от сквозняков.

Помните, что на время созревания плодов ежевику нужно будет слегка затенить. Подросшие кусты или стелющиеся экземпляры необходимо поддержать опорами.

Обязательная мера ухода - обрезка, без нее не будет хорошего урожая. Важно хорошо и вовремя подкармливать растение, иначе оно не сможет окрепнуть и пережить зиму.

Даем как органику, так и минеральные составы. Хороший выбор - перепревший навоз, хорошо созревший компост.

Обрезать куст надо ранней весной до открытия почек и осенью после уборки ягод.

Плодоносить ежевика начнет со второго года посадки. На первом году кусты стараются обзавестись густой зеленой массой, развить побеги.

Второй сезон становится порой цветения и плодоношения.