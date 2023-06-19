Огородник со стажем объяснил, как поднять урожайность помидоров и огурцов в два раза

Простые действия, о которых вы не задумывались, помогают в разы улучшить плодоношение, берите советы на заметку.

Когда наступает фаза цветения второй и третьей кистей растений, обязательно оросите их борной кислотой, это повлияет на качество и количество плодов.

Раствор очень простой: на 10 л воды 10 г кислоты.

Чтобы помидоры и огурцы образовали больше завязей, раз в несколько дней встряхните кисти с цветами у растений, выращиваемых в теплице. Это поможет процессу опыления.

Убирайте своевременно пасынки, чтобы растение не тратило силы на них, а трудилось во благо урожая.

Высаживать рассаду в открытую грядку надо только в прогретую почву, когда миновала угроза возвратных заморозков.

Берите для полива томатов и огурцов только теплую воду, не менее +25 градусов.

Старайтесь увлажнять растения так, чтобы земля возле корневой шейки оставалась сухой. Тогда на корнях не будет развиваться гниль.