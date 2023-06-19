Дачный эксперт рассказал, как и чем мульчировать малину

Материал, который используется в качестве мульчи, выполняет сразу несколько функций. Это, например, сохранение влаги в почве, а малина очень любит воду.
Вторая функция – предотвращение роста сорняков. Если замульчировать малину весной, сорные травы даже не взойдут.
Это значит, что сорняки не будут забирать у кустов ту самую ценную влагу, а также питательные вещества.
Мульчировать малинник можно разными материалами. Для этого подойдут хвойные опилки, опавшая листа, солома или сено.
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