Дачники рассказали, что лучше для компоста: ящик или яма

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. В яме компост быстрее созревает даже зимой, потому что там высокая влажность.

В ящике удобрение проще перемешивать, брать перегной из самых нижних слоев, но в засушливое время придется увлажнять массу.

И ящик, и яма для компоста должны располагаться в таком месте, где не застаивается вода. Лучше готовить удобрение подальше от дома.

И еще одно важное правило: в компост нельзя добавлять мясо, кости, пенопласт, заболевшие растения и свежий навоз.