Древесная зола поможет вырастить крупные, сладкие и сочные помидоры

Чтобы приготовить удобрение, нужно залить 1 стакан золы 1,5 л кипятка, а потом добавить туда 0,5 ч.л. борной кислоты и 10 капель йода.

Поскольку борная кислота плохо растворяется в холодной воде, имеет смысл сначала развести ее в 50 мл теплой жидкости, а потом добавить в раствор.

После перемешивания всех компонентов состав нужно настаивать около суток. Перед использованием его разбавляют водой 1:10.

На один куст томатов уходит 400 мл настоя. Древесная зола не только улучшает вкус помидоров, но и ускоряет завязывание плодов.