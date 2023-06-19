Дачники объяснили, как смягчить жесткую воду для полива растений

В жесткой воде содержатся соли магния и кальция. При таком поливе растениям становится сложно впитывать полезные вещества.
Если поливать огородные культуры жесткой водой, они могут заболеть хлорозом. В этом случае также снижается активность фотосинтеза.
Смягчить жесткую воду можно кипячением, но для полива огорода такой вариант будет слишком сложным.
А можно просто оставить воду в емкости на несколько суток, чтобы она отстоялась. После этого она становится безопасной для растений.
Еще один способ смягчить воду – добавить в нее ортофосфорную кислоту или древесную золу.
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