Галкин объяснил, почему Роговцева выступает против России

Борис Галкин пояснил, что высказывания коллеги Ады Роговцевой против русских обусловлены долгими годами украинской пропаганды.
Актер убежден, что Роговцева проглотила ложь, которой "кормили" людей в Украине последние 10 и более лет, о чем сообщает популярное издание "АиФ".
Высказывания актрисы против России Галкин назвал ее личной правдой, в которую "несчастная" верит.
Звезда экрана ранее часто бывал в соседнем государстве и не понаслышке знает, на что способна пропаганда.
Сам Галкин из тех знаменитостей, кто поддерживает спецоперацию. Он выступал в Донбассе неоднократно, привозя с собой гуманитарную помощь.
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