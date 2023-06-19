Дачники назвали самый бесполезный метод борьбы с вредителями

Более того, определенные виды обработки даже увеличивают количество вредителей, а заодно наносят вред растениям.
Один из них – обжигание коры деревьев огнем. Считается, что это помогает избавиться от спрятавшихся внутри насекомых.
На самом деле после обжигания большая часть вредителей выживает и продолжает размножаться.
Зато для самих деревьев метод очень опасен и может привести к их гибели. Есть также риск с точки зрения пожарной безопасности.
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