Дачники назвали самый бесполезный метод борьбы с вредителями

Более того, определенные виды обработки даже увеличивают количество вредителей, а заодно наносят вред растениям.

Один из них – обжигание коры деревьев огнем. Считается, что это помогает избавиться от спрятавшихся внутри насекомых.

На самом деле после обжигания большая часть вредителей выживает и продолжает размножаться.

Зато для самих деревьев метод очень опасен и может привести к их гибели. Есть также риск с точки зрения пожарной безопасности.