SFGate: сооснователь Google Сергей Брин купил особняк в Малибу с лестницей на пляж за 35 миллионов долларов

Раньше владелицей дома была Пэт Бенатар – певица, четыре раза получавшая премию «Грэмми», участница Зала славы ро-н-ролла.
Площадь особняка составляет 557,5 квадратных метра, в нем шесть спален, каминный зал, кинотеатр и лестница на пляж Пойнт-Дьюм.
В доме также есть бассейн, а из его комнат открывается впечатляющий вид на остров Каталина. Это уже второй особняк Брина в Малибу.
Первый дом миллиардер купил у певицы Пинк в 2020 году. Сумма сделки составила 13,5 миллиона долларов.
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