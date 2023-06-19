SFGate: сооснователь Google Сергей Брин купил особняк в Малибу с лестницей на пляж за 35 миллионов долларов

Раньше владелицей дома была Пэт Бенатар – певица, четыре раза получавшая премию «Грэмми», участница Зала славы ро-н-ролла.

Площадь особняка составляет 557,5 квадратных метра, в нем шесть спален, каминный зал, кинотеатр и лестница на пляж Пойнт-Дьюм.

В доме также есть бассейн, а из его комнат открывается впечатляющий вид на остров Каталина. Это уже второй особняк Брина в Малибу.

Первый дом миллиардер купил у певицы Пинк в 2020 году. Сумма сделки составила 13,5 миллиона долларов.