Дачники напомнили, что нужно сделать с клубникой после сбора урожая

В центре розеток должно остаться не больше 2-3 листьев. Остальные обрезают так, чтобы остались пеньки длиной пару сантиметров.
Это подходящее время для обработки от болезней и вредителей самих растений и почвы между рядами.
Растения необходимо полить, а после этого аккуратно разрыхлить почву, не повреждая корневую систему.
Грядку рекомендуется замульчировать агроволокном, сеном, соломой или корой. В это же время вносятся органические и минеральные подкормки.
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