Дачники напомнили, что нужно сделать с клубникой после сбора урожая

В центре розеток должно остаться не больше 2-3 листьев. Остальные обрезают так, чтобы остались пеньки длиной пару сантиметров.

Это подходящее время для обработки от болезней и вредителей самих растений и почвы между рядами.

Растения необходимо полить, а после этого аккуратно разрыхлить почву, не повреждая корневую систему.

Грядку рекомендуется замульчировать агроволокном, сеном, соломой или корой. В это же время вносятся органические и минеральные подкормки.