Отличная подкормка для получения обильного урожая крупной и вкусной свеклы

Скудный урожай свеклы можно получить из-за высокого уровня кислотности почвы или посевного материала низкого качества. В случае, если в земле мало щелочи, нужно посыпать ее золой или доломитовой мукой.

Свекла не "уважает" твёрдый грунт. Нужно будет постоянно проводить мульчирование.

Овощ требует регулярных поливов. А для сочного вкуса нужна подкормка. Перепрепревший навоз необходимо развести в воде из расчета 1 к 10. Для усиленного роста нужен суперфосфат.

На 1 столовую ложку суперфосфата и калимагнезии понадобится 1 гр марганцовки, 0,5 борной кислоты чайной ложки и 1 чайная ложка мочевины.

Состав нужно развести в 10 л воды и подкормить культуру, после смыв все водой.