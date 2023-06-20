На листьях огурцов появились светлые пятна: в чем причина и как спасти урожай

00:14 2023-06-20

Появление светлых пятен на листьях огурцов – это результат поражения растения вредителем под названием трипс.

Насекомые размножаются очень быстро и активно уничтожают растения. Чем больше пятен, тем больше вредителей на огурцах.

Трипсы откладывают яйца в землю, так же образуются куколки, из которых выводятся насекомые-вредители.

На зиму трипсы находят себе убежище в луковичных растениях, особенно им нравятся гладиолусы и лук.

Уничтожить вредителя помогут фитопрепараты. Можно обработать огурцы «Алиотом» либо «Фуфаноном».

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