На листьях огурцов появились светлые пятна: в чем причина и как спасти урожай

Насекомые размножаются очень быстро и активно уничтожают растения. Чем больше пятен, тем больше вредителей на огурцах.

Трипсы откладывают яйца в землю, так же образуются куколки, из которых выводятся насекомые-вредители.

На зиму трипсы находят себе убежище в луковичных растениях, особенно им нравятся гладиолусы и лук.

Уничтожить вредителя помогут фитопрепараты. Можно обработать огурцы «Алиотом» либо «Фуфаноном».