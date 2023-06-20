На листьях огурцов появились светлые пятна: в чем причина и как спасти урожай

Насекомые размножаются очень быстро и активно уничтожают растения. Чем больше пятен, тем больше вредителей на огурцах.
Трипсы откладывают яйца в землю, так же образуются куколки, из которых выводятся насекомые-вредители.
На зиму трипсы находят себе убежище в луковичных растениях, особенно им нравятся гладиолусы и лук.
Уничтожить вредителя помогут фитопрепараты. Можно обработать огурцы «Алиотом» либо «Фуфаноном».
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__