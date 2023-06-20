Дайвер из пропавшего по пути к «Титанику» батискафа вышел на связь через интернет

Он написал, что члены экипажа аппарата, который затерялся в Атлантическом океане, в полном порядке.

Голден попросил не пытаться узнать их имена, не спекулировать на данной теме, а также сообщил, что их проблему уже решает поисково-спасательная служба.

Дайвер отметил, что у них ограничены возможности для выхода в интернет и пообещал выходить на связь, когда в этом будет необходимость.

Ранее сообщалось, что 19 июня батискаф с пятью людьми на борту пропал в Атлантическом океане. Аппарат использовался для погружения к обломкам «Титаника».