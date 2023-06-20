Мульчирование картофеля ботвой томатов уничтожит весь урожай

Мульча сохраняет влагу в почве, препятствует росту сорняков, а при грамотном использовании еще и защищает от вредителей.

Но на грядках с картофелем нельзя использовать в качестве мульчи ботву помидоров, поскольку это родственные растения.

У них общие вредители и болезни. Ботва, зараженная фитофторозом, спровоцирует такое же заболевание картофеля.

Не стоит бросать ботву томатов и в компост, если его планируется использовать для удобрения картофельных грядок.

Единственное исключение – прогрев компостной кучи до 50 градусов. В этом случае споры грибка погибнут.