В России обещают запустить собственный браузер «Луна» для iOS и Android до конца года

Ожидается, что уже до конца года он будет доступен для устройств с операционными системами iOS и Android.

В компании уточняют, что браузер сможет работать с поисковыми системами, популярными сервисами. Его также можно будет использовать для получения финансовых услуг.

Браузер блокирует рекламу и трекеры, собирающие данные о просмотренных пользователями страницах.

За счет этого сокращается расход мобильного трафика и быстрее загружаются страницы. Сейчас проходит открытое тестирование «Луны» с ограничениями функционала.