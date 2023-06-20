Как спасти клубнику от серой гнили: потребуется только йод

Защитить растение от болезни можно не только с помощью дорогостоящих препаратов, но и обычным йодом.

При появлении первых признаков серой гнили нужно приготовить раствор из ведра воды и 10 мл йода.

Жидкость тщательно перемешивают и используют для опрыскивания клубники. Через 10 и через 20 дней процедуру следует повторить.

Такой раствор йода можно использовать и для профилактики, чтобы свести риск появления серой гнили на клубнике к минимуму.