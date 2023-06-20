Невролог Шиндряева рассказала, что икота может быть признаком инсульта или рака

Спазм диафрагмы могут вызвать стрессы, переедание, употребление газированных и алкогольных напитков, слишком холодной или горячей пищи.

Но во всех этих случаях икота проходит быстро. Если спазмы часто повторяются или длятся долго, это может указывать на опасные болезни.

Длительная икота может оказаться симптомом грыжи межпозвоночных дисков, кисты пищевода, нарушений в работе щитовидной железы.

Также икота может возникать при инсульте, раке пищевода, болезни Паркинсона и рассеянном склерозе.