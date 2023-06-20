Когда собирать урожай тыквы: верные признаки зрелости плодов

У спелой тыквы сухая и одревесневшая плодоножка. Если она еще зеленая, убирать тыкву слишком рано.
По мере созревания плода листья растения желтеют и начинают высыхать, по этому признаку также можно определить спелость.
Созревшая тыква всегда яркого и насыщенного цвета, конкретный оттенок зависит от сорта растения.
На спелость тыквы указывают плотная оболочка, которая не прогибается при надавливании, а также четкий рисунок.
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