Когда собирать урожай тыквы: верные признаки зрелости плодов

01:22 2023-06-20

Тыквы созревают к концу августа. Но зрелость плодов нужно определять не только по дате, но и по внешним признакам.

У спелой тыквы сухая и одревесневшая плодоножка. Если она еще зеленая, убирать тыкву слишком рано.

По мере созревания плода листья растения желтеют и начинают высыхать, по этому признаку также можно определить спелость.

Созревшая тыква всегда яркого и насыщенного цвета,  конкретный оттенок зависит от сорта растения.

На спелость тыквы указывают плотная оболочка, которая не прогибается при надавливании, а также четкий рисунок. 

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