Когда собирать урожай тыквы: верные признаки зрелости плодов

У спелой тыквы сухая и одревесневшая плодоножка. Если она еще зеленая, убирать тыкву слишком рано.

По мере созревания плода листья растения желтеют и начинают высыхать, по этому признаку также можно определить спелость.

Созревшая тыква всегда яркого и насыщенного цвета, конкретный оттенок зависит от сорта растения.

На спелость тыквы указывают плотная оболочка, которая не прогибается при надавливании, а также четкий рисунок.