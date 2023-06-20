Садоводы назвали декоративные растения, которые со временем превращаются в сорняки

Такое может случиться с папоротником. Он облагораживает участок, но имеет мощные корни и быстро размножается. Папоротник разрастется по всему участку, если его не прореживать.

Многолетняя астра вносит разнообразие в ландшафт своими яркими цветами. Но ее придется делить и рассаживать каждые два года, иначе она заполонит всю территорию.

Золотарник – хороший медонос и довольно привлекательный цветок. Однако если не удалять соцветия сразу после цветения, сдержать распространение растения будет невозможно.

Душистая фиалка растет красивым плотным ковром. Ее семена разносят по участку насекомые, поэтому весной нужно находить новые растения и удалять их с корнем до цветения.