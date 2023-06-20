Британский миллиардер находится на пропавшем в Атлантическом океане туристическом батискафе

Инцидент произошел во время экскурсии к обломкам потопленного судна "Титаник", когда связь с экипажем батискафа внезапно прервалась.

Брайан Зас выразил свои мысли и молитвы по поводу безопасности сводного отца, Хэмиша Хардинга, отметив, что поисково-спасательная операция в настоящее время проводится.

На борту туристического судна находились пять человек, включая основателя компании Action Aviation Хэмиша Хардинга, основателя OceanGate Expeditions Стоктона Раша и пилота Поля-Анри Нарголя, по информации британского телеканала.