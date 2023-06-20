Дачный эксперт рассказал, каким компостом можно загубить посадки: не добавляйте туда эти сорняки

05:46 2023-06-20

Иногда дачники необдуманно бросают что-то в компостную яму, потом долго расхлебывают сиюминутное действие. Так, многие любят складывать туда чуть ли не все подряд, сорняки кладут все без разбора. Этого делать не стоит.

Не все сорняки подходят для того, чтобы их бросали в компост. Из-за некоторых видов можно загубить весь огород: он начнет бурно зарастать лишней травой, которая задушит культурные посадки.

Рассказываем, какие сорняки ни в коем случае нельзя кидать в компост, чтобы не испортить удобрение. В черный список попадают осока, вьюнок, лопух, одуванчик, борщевик.

Эти травы не начнут сразу перегнивать, попав в яму с отходами. Они крепко вцепятся в идеальную питательную среду и очень быстро приживутся на новом месте.

Если сорняк попал в компост с перерезанными корешками и созревшими семенами, то на следующий сезон вас ждут очень неприятные сюрпризы в виде целых колоний сорных трав по всему участку.

Если вы очень желаете добавить опасные растения из черного списка в компост, то сначала проделайте одно обязательное действие.

Сложите подозрительные сорняки в черный пакет из полиэтилена и подержите их там некоторое время. Без воздуха и света они быстро перегниют и потеряют способность к размножению.

После этого сорняки можно смело бросать в компост к остальным отходам. Опасности они больше не представляют.

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