Дачный эксперт рассказал, каким компостом можно загубить посадки: не добавляйте туда эти сорняки

Не все сорняки подходят для того, чтобы их бросали в компост. Из-за некоторых видов можно загубить весь огород: он начнет бурно зарастать лишней травой, которая задушит культурные посадки.

Рассказываем, какие сорняки ни в коем случае нельзя кидать в компост, чтобы не испортить удобрение. В черный список попадают осока, вьюнок, лопух, одуванчик, борщевик.

Эти травы не начнут сразу перегнивать, попав в яму с отходами. Они крепко вцепятся в идеальную питательную среду и очень быстро приживутся на новом месте.

Если сорняк попал в компост с перерезанными корешками и созревшими семенами, то на следующий сезон вас ждут очень неприятные сюрпризы в виде целых колоний сорных трав по всему участку.

Если вы очень желаете добавить опасные растения из черного списка в компост, то сначала проделайте одно обязательное действие.

Сложите подозрительные сорняки в черный пакет из полиэтилена и подержите их там некоторое время. Без воздуха и света они быстро перегниют и потеряют способность к размножению.

После этого сорняки можно смело бросать в компост к остальным отходам. Опасности они больше не представляют.