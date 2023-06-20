Дачный эксперт рассказал, чем обработать цветущие помидоры, чтобы защитить от засухи и похолодания

Опытные дачники советуют обработать помидоры в период цветения одним полезным средством.

Это будет надежная защита саженцев от капризов погоды и отличный способ повысить иммунитет томатов.

Речь идет о янтарной кислоте. После профилактических обработок помидорам будут не страшны внезапные ночные холода и долгие засушливые периоды.

Готовится это чудо-средство элементарно: на литр воды добавляем таблетку янтарной кислоты.

Вместо нее можно сделать раствор с помощью препарата НВ-101. Но тут важно строго соблюдать дозировку, превышение рекомендуемой нормы чревато плохими последствиями для растений.

НВ-101 отличается высокой концентрацией, его надо хорошо разбавлять. На литр воды понадобится всего 1-2 капли препарата.

После проведенных опрыскиваний дачник может быть спокоен за будущий урожай, продолжая ухаживать за помидорами по стандартной схеме.