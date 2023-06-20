Знающий садовод рассказал, чем полить яблони, чтобы собрать урожай до 20 мешков с дерева

Не поленитесь провести подкормку в первых числах лета, успеть надо до начала периода плодоношения.

В это время яблоням нужны фосфорно-калийные удобрения. Добавляем в почву 30 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия.

Для внесения удобрения проделываем вокруг яблони бороздки. Можно также сделать водный раствор гранул и полить им приствольную область.

Также в июне не лишним будет подкормить яблоневое дерево азотным удобрением. Можно использовать органику, богатую этим элементом. Например, навоз или куриный помет.

Исходное сырье надо хорошо разбавить водой и внести под дерево, на взрослую особь требуется до 30 л жидкости.

Органические удобрения можно заменить минеральными. Это может быть нитрофоска - до 50 г на взрослую яблоню.

Подкармливать растения в августе азотными составами не стоит. Особенно, если дерево растет на песчаной почве или бывшем торфянике.

Когда яблоня вступила в фазу плодоношения, все подкормки отменяем.