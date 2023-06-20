Перцы завалят урожаем крупных и здоровых плодов: какая чудо-подкормка поможет в этом

Крепкая здоровая рассада еще не всегда - гарантия хорошего урожая. Кустики перца иногда вдруг на этапе пресадки приостанавливают свой рост. В такой момент они остро нуждаются в питании и своевременной помощи.

Как приготовить нужное и эффективное питательное средство? Для этого надо доверху наполнить ведро сорняками, которые остались после прополки огорода. Утрамбовать и прижать тяжелым камнем. Залить горячей водой (с температурой не ниже 80С), оставив сверху 2-3 см.

Затем туда же заложить 30-50 гр дрожжей, предварительно растворенных в тёплой воде. Накрыть ведро полиэтиленовой плёнкой и поставить в тёплое место на полтора суток.

Полученный раствор процедить, и разбавить водой в соотношении 1:2. Вносить под корень по поллитра средства на 1 куст. После того, как грунт впитает влагу, нужно пролить его чистой водой.

Те сорняки, которые остались в ведре, можно опять залить водой и еще раз настоять - получится дополнительная порция подкормки.

Буквально через несколько дней подобной обработки перцы станут крепче, и листва приобретет насыщенный темно-зеленый окрас. Плюс такого удобрения в том, что оно имеет сбалансированный состав.