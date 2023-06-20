Продвинутые дачники знают, как получить щедрый урожай болгарского перца на 2 недели раньше обычного срока

Формирование перца - процесс, которому нужно уделить должное внимание.
Необходимо обеспечить хорошее проветривание кустам посредством ликвидации нижних пар листьев у подножия культуры.
Удаляют пасынки до первого разветвления и появления коронного цветка, который, как правило, срезают, чтобы тот не препятствовал завязыванию плодов.
Формирование перца в 2 ствола требует на кусте оставить 2 самых значительных отростка.
Побеги, растущие внутрь, также подлежат удалению. Во избежание конкуренции между плодами на разных стеблях ликвидируют ненужные бутоны в шахматном порядке.
Густые посадки требуют формирования перцев в один стебель.
В таком случае коронный бутон не убирают, как и стебель от развилки, а ростки с боков удаляются.
Такой подход поможет равномерному завязыванию перцев и их скорейшему вызреванию. В этом случае урожай овощей собирать предстоит на 2 недели раньше обычного.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__