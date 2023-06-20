Николь Кидман исполняется 56 лет и она является эталоном красоты для многих

Не многие актрисы с возрастом остаются такими же вытребованными как и в юности. Талант и харизма Николь не меркнут с годами, а только расцветают с большей силой.

Ее самые интересные и мудрые высказывания:

Не нужно раздеваться, чтобы выглядеть сексуальной.

Мой образ жизни: десять часов сна каждый день, стресс и шоколад.

С возрастом начинаешь понимать суть всего происходящего и попросту хочешь уехать куда-нибудь подальше.

Сильные люди не смотрят на прическу, манеры и внешний вид, сильные люди смотрят в глаза.

Чем старше я становлюсь, тем меньше обращаю внимания на то, что говорят люди. Вместо этого я наблюдаю за тем, что они делают.

Я уверена, что ты должен отдавать ровно столько же, сколько получаешь. Нельзя жить, зациклившись только на себе.

Когда ты откажешься от желания контролировать своё будущее, ты сможешь стать счастливее.

Влюбиться — это очень смелый поступок. Нужно суметь довериться кому-то всем своим существом. Это чрезвычайно трудно и очень смело.