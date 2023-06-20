Урожайный сад без пестицидов: какие народные средства способны защитить яблони от плодожорки

Летом сады атакует яблонная плодожорка, которая портит немалую часть урожая. Что делать в таком случае?

Эксперты рекомендуют бороться с нею с помощью приманок. Для этого на яблоне развесить литровые банки, которые на треть заполнены приманочными веществами. Их вывешивают на ночь, а утром снимают, чтобы выбросить попавших туда вредителей.

Такие манипуляции надо повторять ежедневно на протяжении трех недель.

Как приготовить приманочную жидкость? Для этого надо 100 гр. сушеных фруктов залить 2 л воды и полчаса прокипятить. Затем добавить туда поллитра молочной сыворотки, столько же хлебного кваса, 20 г свежих дрожжей и 250 г сахара. Поставить в теплое место.

Когда приманка перебродит, ею можно заполнять банки.

В период появления гусениц плодожорки большой эффект дает опрыскивание яблонь настоем полыни либо отваром ботвы томата.