Жучку малина не достанется: дачные эксперты поделились лайфхаками борьбы с главным ягодным врагом

Как избавиться от малинных жучков, которые портят и заметно сокращают урожай малины? В идеале к делу борьбы с такими вредителями надо приступать еще с осени.

Для этого перед наступлением холодов следует вырезать все отплодоносившие стебли малины и сжечь их. Землю в малиннике взрыхлить - это позволит уничтожить уже окуклившихся к тому моменту личинок жука.

Весной опять перекопать грунт возле порослей малины, подсыпать перепревший навоз. А летом - опрыскивать раствором питьевой соды.

Чтобы приготовить средство, необходимо 2 ст.л. соды залить поллитром кипятка, размешать и довести раствор до 2 л. Опрыскивать им малину примерно один раз в неделю.

Такая мера избавит от вредителя. Но, если вдруг попадутся ягоды, поврежденные малинным жуком, их нельзя выбрасывать на ягодной плантации, а надо вынести подальше от участка.