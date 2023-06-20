Слива стала сбрасывать недозрелые плоды: что случилось и как это исправить

Иногда случается так, что после пышного цветения и активных завязей плоды сливы вдруг начинают опадать с дерева, даже не дозрев. В чем причина такого явления?

Эксперты советуют прежде всего позаботиться о том, чтобы сливе хватало влаги для подпитки его корневой ситемы. Поливая, надо учитывать, что после орошения вода должна пропитать грунт минимум до полуметра в глубину.

Кроме того, слива любит хорошее питание, и делать это надо на постоянной основе. В частности, за сезон провести три подкормки.

Весной и в начале лета его следует обеспечить азотом, причем порция должна быть внушительная. Для этого необходимо приготовить зеленую бродилку из трав либо применить коровяк или птичий помет. Грунт вокруг ствола в этот период надо мульчировать перегноем с доломитовой мукой.

В июне и июле - удобрить дерево гуматом калия (в жидком виде). Чтобы приготовить нужный раствор, надо 3-5 ст.л. удобрения развести в 10 л воды.

Когда урожай будет убран, сливу надо побаловать фосфорно-калийным удобрением. В таком качестве можно использовать готовые минеральные удобрения либо золу.