Хозяйственное мыло - лучшее средство в борьбе с медведкой

20:45 2023-06-20

Медведка - опасный вредитель, поражающий корень растений. Насекомое истребляет посадки лука, чеснока и других растений.

Передвигаясь под землёй, медведка приподнимает почву, что приводит к ее высыханию. 

Нельзя брать данного вредителя в руки, так как он прокусывает кожу на раз-два.

Для того чтобы насекомое не завелось на участке, стоит посадить по его периметру императорский рябчик на расстоянии 1 м. 

Данная культура неприятно пахнет, что отпугивает вредителя. Однако такое средство не поможет, если медведка уже завелась на даче.

В такой ситуации нужно полить гнёзда мыльным составом (100 гр. хозяйственного мыла на 10 л воды).  Нужно подождать пока вредитель выползет из норы. 

В качестве приманки можно применять такие средства, как "Медветокс" и "Гризли". Расход средства составляет пол килограмма на 1 сотку земли. 

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