Хозяйственное мыло - лучшее средство в борьбе с медведкой

Передвигаясь под землёй, медведка приподнимает почву, что приводит к ее высыханию.

Нельзя брать данного вредителя в руки, так как он прокусывает кожу на раз-два.

Для того чтобы насекомое не завелось на участке, стоит посадить по его периметру императорский рябчик на расстоянии 1 м.

Данная культура неприятно пахнет, что отпугивает вредителя. Однако такое средство не поможет, если медведка уже завелась на даче.

В такой ситуации нужно полить гнёзда мыльным составом (100 гр. хозяйственного мыла на 10 л воды). Нужно подождать пока вредитель выползет из норы.

В качестве приманки можно применять такие средства, как "Медветокс" и "Гризли". Расход средства составляет пол килограмма на 1 сотку земли.