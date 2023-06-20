Дачный эксперт рассказал, что дать огурцам в фазу цветения для высокого урожая

Чтобы урожай был выдающимся, дайте хорошую подкормку огурцам именно в фазу цветения. Расскажем, как правильно это сделать.

К сведению, огурцы за сезон надо подкормить 4 раза. Первый раз после переселения рассады в открытую грядку или теплицу. У саженца уже должно быть 4-5 листика.

Второй раз, когда происходит бутонизация. Третий - в фазу цветения. Четвертая подкормка дается в период формирования плодов.

Время цветения - очень важный этап, именно он отвечает за количество и качество будущих плодов.

Чтобы этот этап прошел благополучно и с хорошим результатом, нужно подкормить огурчики органикой. Делаем настой коровяка - на 10 л воды берем пол литра навоза.

Можно сделать настой из птичьего помета: разводим его с водой в соотношении 1:15. Готовится настой 3-5 дней. Одному растению надо дать литр раствора.

В фазу цветения огурцы остро нуждаются в калии и кальции. Эту проблему решить зола.

Треть ведра золы заливаем горячей водой, процеживаем. Каждому растению даем по пол литра. Если огурцы высажены в открытый грунт, то им подойдут подкормки в виде опрыскиваний.

Можно угостить растения борной кислотой. На 10 л воды берем 5 г кислоты и добавляем 10 кристаллов марганцовки.

Сюда же можно всыпать сахар до 50 г - он приманит опылителей. Кормить этим раствором надо по листьям.

Для крепких завязей опрыскиваем растения суперфосфатом, берем 35 г на 10 л воды.

Внекорневую подкормку лучше проводить утром или вечером, когда нет солнца, в сухую погоду без ветра.