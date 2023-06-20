Дачники назвали лучшее удобрение для огурцов: с компостом они вырастут вкусными и крепкими

Этот состав содержит только 2% азота, причем выделяется он постепенно в течение многих лет, поэтому подкормки хватает надолго.
По той же причине компост не вызывает активного роста зелени растения в ущерб формированию плодов.
Но удобрение пополняет запасы питательных веществ в почве в той форме, в которой они хорошо усваиваются растением.
Удобрять огурцы компостом можно разными способами: мульчировать им почву на грядках или обработать землю за месяц до посадки.
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