Дачники назвали лучшее удобрение для огурцов: с компостом они вырастут вкусными и крепкими

22:56 2023-06-20

Лучшим удобрением для огурцов по прав считается компост, который подходит для любого типа почв.

Этот состав содержит только 2% азота, причем выделяется он постепенно в течение многих лет, поэтому подкормки хватает надолго.

По той же причине компост не вызывает активного роста зелени растения в ущерб формированию плодов.

Но удобрение пополняет запасы питательных веществ в почве в той форме, в которой они хорошо усваиваются растением.

Удобрять огурцы компостом можно разными способами: мульчировать им почву на грядках или обработать землю за месяц до посадки.

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