Дачники назвали лучшее удобрение для огурцов: с компостом они вырастут вкусными и крепкими

Этот состав содержит только 2% азота, причем выделяется он постепенно в течение многих лет, поэтому подкормки хватает надолго.

По той же причине компост не вызывает активного роста зелени растения в ущерб формированию плодов.

Но удобрение пополняет запасы питательных веществ в почве в той форме, в которой они хорошо усваиваются растением.

Удобрять огурцы компостом можно разными способами: мульчировать им почву на грядках или обработать землю за месяц до посадки.