Хитрости при посадке помидоров, которые позволят получить щедрый урожай овощей

Продвинутые дачники пользуются особой технологией при посадке рассады помидоров, обеспечивающей активный прирост корневой массы.

Итогом такого подхода является укрепление кустов овощей, интенсивный рост и урожай раньше срока на 2 недели.

Достижение подобного эффекта возможно при глубоком вертикальном и широком горизонтальном распространении корней.

С этой целью при посадке саженцев проделывается глубина лунок не менее 30 см.

Высокая урожайность кустов помидоров заключается в их глубокой посадке.

Далее лунку заполняют водой так, чтобы она стояла. Нужно 8-9 л жидкости.

Воду нужно перемешать с оставшейся землей, получив сырую жижу, где и нужно высаживать растение, сверху засыпав удобренным грунтом.

После всех этих действий грядки с помидорами поливают только спустя 10-12 дней.