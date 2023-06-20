Молочная сыворотка и нашатырь увеличат урожай и убьют вредителей

Одновременно такой состав обеспечивает защиту от множества вредителей: клеща, тли, трипсов и других.
Для приготовления раствора нужно смешать 0,5 л молочной сыворотки и 2 столовые ложки нашатыря 10%.
Затем смесь разбавляют водой так, чтобы получилось 5 л жидкости. Добавлять в раствор нужно только теплую воду.
Готовое удобрение переливают в емкость с пульверизатором и используют для опрыскивания растений по верхней и нижней стороне листа.
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