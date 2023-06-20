Дачники рассказали, почему нужно мульчировать сад сосновой корой зимой и летом

Она сильно замедляет рост сорняков, поэтому заниматься прополкой придется значительно реже.

Сосновая мульча сохраняет влагу в почве, не давая ей испаряться, поэтому и полив потребуется не слишком часто.

Мульчировать сад корой сосны стоит на зиму. В этом случае материал защитит корни растений, уменьшая промерзание грунта.

В летнее время земля под мульчей не будет перегреваться. К тому же сосновая кора насыщает почву полезными веществами, поэтому является своеобразным удобрением.