Дачники рассказали, почему нужно мульчировать сад сосновой корой зимой и летом

23:50 2023-06-20

Для мульчирования сада можно использовать различные материалы, но дачники рекомендуют сделать выбор в пользу сосновой коры.

Она сильно замедляет рост сорняков, поэтому заниматься прополкой придется значительно реже.

Сосновая мульча сохраняет влагу в почве, не давая ей испаряться, поэтому и полив потребуется не слишком часто.

Мульчировать сад корой сосны стоит на зиму. В этом случае материал защитит корни растений, уменьшая промерзание грунта.

В летнее время земля под мульчей не будет перегреваться. К тому же сосновая кора насыщает почву полезными веществами, поэтому является своеобразным удобрением.

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