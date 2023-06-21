Дачники рассказали, как защитить виноград от гнили и вредителей с помощью соды

00:28 2023-06-21

Иногда ягоды винограда подвергаются атакам вредителей или начинают гнить прямо на ветках

Решить обе проблемы можно с помощью одного средства, приготовленного  на основе обычной соды.

Для приготовления  чудо-средства нужно развести 1 столовую ложку порошка в 1 литре воды и перемешать.

Дополнительная подготовка не требуется. Раствор просто переливают в емкость с пульверизатором и опрыскивают виноград.

Когда жидкость высохнет, на листья останется пленка, которая распугает вредителей и предотвратит заражение грибком.

Обрабатывать растение раствором соды нужно перед цветением. Опрыскивание повторяют не чаще раза в две недели. 

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