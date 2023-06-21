Садоводы назвали лучшие растения для живой изгороди на участке

Растения очищают воздух и сохраняют влагу в почве. Но для этой цели нужны определенные кустарники.
Для живой изгороди подойдут растения высотой от 1 метра с минимальными требованиями к уходу.
Лучшими вариантами считаются туя, роза сизая, липа мелколистная, акация желтая, барбарис обыкновенный.
Хорошая живая изгородь получится из ивы пурпурной, ирги крупнолистной, бересклета евроейского и пузыреплодника калинолистного.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__