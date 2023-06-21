Садоводы назвали смертельно опасные растения, которые есть на каждом дачном участке

01:56 2023-06-21

Некоторые растения, которые можно встретить практически на каждом дачном участке, являются ядовитыми и смертельно опасными.

Пятнистая петрушка или болиголов содержит вещество, которое может вызвать головокружение , паралич и летальный исход, если попадет в организм.

В луковицах нарцисса присутствует ликорин, которые вызывает рвоту, а в больном количестве – потерю сознания и летальный исход.

Если проглотить несколько цветков гортензии, может случиться обморок, резко упасть кровяное давление, не исключена смерть.

Ландыш способен спровоцировать диарею и тошноту, аритмию и судороги, галлюцинации и головные боли, кому и остановку сердца.

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