Садоводы назвали смертельно опасные растения, которые есть на каждом дачном участке

Пятнистая петрушка или болиголов содержит вещество, которое может вызвать головокружение , паралич и летальный исход, если попадет в организм.

В луковицах нарцисса присутствует ликорин, которые вызывает рвоту, а в больном количестве – потерю сознания и летальный исход.

Если проглотить несколько цветков гортензии, может случиться обморок, резко упасть кровяное давление, не исключена смерть.

Ландыш способен спровоцировать диарею и тошноту, аритмию и судороги, галлюцинации и головные боли, кому и остановку сердца.