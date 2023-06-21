Россия занимает четвертое место среди основных торговых партнеров Индии

В период с января по апрель 2023 года, общий объем торговли увеличился в четыре раза и достиг рекордной отметки в $21,8 миллиарда. Этот результат позволил России занять четвертое место среди ключевых торговых партнеров Индии, поднявшись на одну позицию.

Согласно отчету министерства торговли и промышленности Индии, закупки российских товаров в стране увеличились в 4,2 раза до $20,5 миллиарда за первые четыре месяца этого года. Это позволило России занять второе место по поставкам товаров в Индию, уступая только Китаю.