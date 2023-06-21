РИАН: цены на газ в ЕС выросли из-за решения закрыть месторождение в Гронингене

21 июня аналитики информагентства "РИА Новости" сообщили, что причиной резкого роста стоимости сжиженного природного газа в европейском регионе является решение правительства Нидерландов по закрытию месторождения газа в Гронингене. Известно, что данное месторождение является крупнейшим источником газа в Европе.

Также в РИАН уверены, что вторым фактором, спровоцировавшим повышение стоимости газа в ЕС, является рекордное потребление данного энергоресурса в европейских странах на фоне устойчиво жаркой погоды.