Лобода пожаловалась, что мало зарабатывает за границей и потратила все накопления

Светлана Лобода призналась что, проживая за границей, ушла в огромный минус и потратила почти все свои сбережения, которые держала в "статусе неприкасаемых".

В интервью армянскому радио Radio Van певица поностальгировала по временам ее работы в России.

В настоящее время артистка вернулась к творческой деятельности, записывает композиции, но на высокие гонорары, которыми ее баловали в РФ, рассчитывать не приходится.

Однако певица отметила, что, вернувшись к концертной деятельности, ожила и снова чувствует себя необходимой людям.