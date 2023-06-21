Враги на грядке: какие культуры ни в коем случае нельзя сажать на огороде рядом

Каждому овощу - своя грядка. Эта пословица имеет самый что ни на есть прямой смысл. Опытные огородники знают, что неправильное соседство растений может привести к их болезни и в конечном итоге - к потери урожая. Какие культуры ни в коем случае не должны расти поблизости друг от друга?

Лук и горох. И репчатый, и лук-порей, и шнитт - все это самые злостные враги гороха. Они его угнетают, и растение растет слабым, вялым, неустойчивым к болезням.

Картофель и томаты. Обе культуры относятся к семейству пасленовых. Соответственно, имеют одинаковые болезни, страдают от атаки одних и тех же вредителей. То есть, вместо желаемой защиты соседи усиливают проблемы друг друга.

Перец и бобовые. Эти культуры зачастую становятся жертвами антракноза - такого грибкового заболевания, что проявляется в виде черных пятен, язв на стеблях и листьях растений, а также загнивании плодов.

Латук и брокколи. Брокколи выделяет в почву вещества, которые в процессе жизнедеятельности угнетают растения латука.

Листовая горчица и свекла. Листовая горчица рядом со свеклой замедляет свое развитие - так же, как и тогда, когда поблизости растет огненно-красная фасоль (турецкие бобы).