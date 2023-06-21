Основатель букмекерской конторы 1хBet Каршков умер в Швейцарии от аллергии

21 июня Павел Мунтян (признан иноагентом в России) рассказал, что его друг Сергей Каршков умер в Швейцарии во время прохождения процедуры МРТ. По словам Мунтяна, во время процедуры введённая в организм Каршкова контрастная жидкость спровоцировала острую аллергическую реакцию, которую не смогли спрогнозировать медики, после чего мужчина впал в кому и скончался.

Известно, что последние два года Сергей Каршков разыскивался правоохранителями России за организации незаконной деятельности букмекерской конторы 1xBet.