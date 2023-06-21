Перья лука пожелтели: как избавить овощ от вредителей, по вине которых он чахнет

Какие вредители являются самыми главными врагами лука? И как с ними бороться?

Луковая муха

Внешне она напоминает обычную муху. Для лука опасны личинки этого вредителя: они вылупляются в начале лета, и вгрызаются в молодые луковицы, чтобы выесть их изнутри. В итоге перья желтеют и увядают, растение замедляет рост, а луковицы размягчаются и неприятно пахнут.

Появление такого вредителя лучше предупредить. Для этого можно использовать преимущества севооборота. Самые лучше предшественники для лука - томаты, огурцы, горох, картофель, сидераты.

Если луковая муха все же поразила культуру, надо за нее побороться и обработать ее настоем корней одуванчика. Для этого 200 г травы измельчить и залить 10 л воды, настаивать неделю, процедить и опрыскивать растение 1 раз в 2 недели.

Если проблема приняла более масштабный характер, надо прибегнуть к более радикальному способу - обработать препаратом Алатар (если лук не на перо).

Луковая журчалка

Они вредят овощу уже во второй половине вегетационного периода. Симптомами тоже являются желтизна на кончиках перьев и их увядание. Луковицы также становятся более мягкими и источают неприятный запах.

В целях борьбы с журчалкой надо прополоть и разрыхлить междурядья, делать это каждые 4-5 дней. Пролить грунт раствором мочевины (1 ст.л. на 10 л воды) из расчета 1 л на 1 кв. м.

Или - опрыскать Алатаром. Если лук выращивается на перо, можно применить раствор медного купороса (5 г на 10 л воды), поливать из расчета 1 л на 1 кв. м.