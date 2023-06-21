В теплице у томатов вянут листья: в чем причина и какие меры исправят ситуацию

Что делать, если вроде томаты начали нормально развиваться: образовалась завязь, потом плоды, но листья растения вдруг стали сохнуть?

Причин такого явления может быть много. К примеру, вызвать его может повышенная влажность воздуха и избытка азотных удобрений (например, на основе куриного помета).

Схожая реакция и на почвенный гриб, который может долго сохраняться в грунте, и через него инфекция способна через корневую систему заразить растение. Чтобы не дать ей шанса, томаты нельзя высаживать на одном и том же месте 2-3 года подряд.

Кроме того, теплицу надо регулярно проветривать, причем с помощью сквозняков. Лучше, если она установлена на таком месте, где всегда обеспечена солнцем.

Поливать томаты надо нечасто, но - обильно. А подкамливать томаты не только органическими удобрениями, но и комплексными минеральными. В период цветения надо сделать внекорневые обработки микроудобрениями.