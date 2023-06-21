Не завязываются плоды на перцах: где допущены ошибки и как их исправить

Почему при отсутствии внешних проблем у перцев плоды завязываются лишь на первых цветках? А потом они странным образом вдруг начинают осыпаться. В чем причина?

Эксперты уточняют: хотя перцы - культура теплолюбивая, избыточный градус (от плюс 30С и выше) его не очень радует. Влажность падает, тычинки и пестики подсыхают и в итоге массовые завязи и цветки опадают.

Подобным образом перец может так реагировать на нерегулярный полив. При нехватке влаги формирование бутонов, цветков и плодов задерживается.

А при избыточной влаге (если вода застаивается) доступ воздуха к корням ухудшается, листья бледнеют, а потом и желтеют. Соответственно, опадают цветы и бутоны.

Перец надо поливать каждые 4-5 дней после посадки на грядки. Потом - раз в неделю-десять дней. На второй день после полива грунт надо обязательно подрыхлить.