Чтобы свекла стала слаще: правда ли, что этому поможет солевой раствор

Что предпринять, чтобы повысить сахаристость свеклы? Опытные огородники рекомендуют использовать для этого солевые растворы.

Для этого нужно приготовить специальный раствор, состоящий из 1 ст.л. соли на 10 л воды, и полить корнеплод минимум 2-3 раза за сезон. Результат будет потрясающим, вкус свеклы не разочарует.

Когда свекла вырастет размером примерно с грецкий орех, ее надо подкормить раствором коровяка. Для этого развести его с водой в соотношении 1:10. Туда же нужно добавить 1 ст. золы.

В целях профилактики сердцевинной гнили корнеплода надо совершить внекорневую подкормку борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Свеклу обычно не мульчируют. Но поливать надо: в первый раз обильно полить после первого прореживания. А потом - поливать примерно раз в неделю. Если на улице жара, то делать это надо чаще. А за неделю-две до уборки урожая поливы следует прекратить.